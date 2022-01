Belen Rodriguez, topless frontale "infernale": fuori tutto, una foto da sciogliersi

10 gennaio 2022 a

a

a

Scatto dopo scatto, story dopo story e post dopo post, proseguono le incandescenti vacanze di Belen Rodriguez in Uruguay. Una pausa al caldo, al sole e al mare per la meravigliosa showgirl argentina, che per il sollazzo ha scelto il Paese che più di tutti gli altri, storicamente, con la sua terra natìa ha il peggiore dei rapporti.

Perizoma e foto di schiena, la perfezione del lato B in primo piano: Belen Rodriguez, una foto mostruosa | Guarda

Ma qui non si parla di Storia, bensì di fotografie... piccantissime. Già, perché dopo aver deliziato il suo numerosissimo esercito di seguaci pubblicando una foto in cui metteva in mostra il suo lato B (con perizoma), ecco che Belen Rodriguez, in una story, ora sfoggia anche un ruggente topless frontale. Meravigliosa e irraggiungibile, nello scatto Belen sfoggia anche un nuovo taglio di capelli che la rende ancor più sexy. Parte del seno, ma solo una porzione, è "strategicamente" coperta con la figura di una bocca da cui volano cuoricini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.