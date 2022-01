Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, altroché crisi: ormone fuori controllo ad alta quota, occhio alla foto

12 gennaio 2022 a

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non sono in crisi. L'attempata signora romana che ha corteggiato l'attore non è infatti riuscita a minare il loro amore. Eccoli dunque immortalati insieme a Cortina dal settimanale Chi. La presidente dei deputati di Italia Viva e l'attore si godono la vacanza sulle piste da sci dove non riescono a trattenersi da scambiarsi effusioni e baci appassionati.

E poi Berruti è riuscito anche a convincere la ex sottosegretaria, a 40 anni, a inforcare gli sci e provare a scendere. Così ecco Maria Elena Boschi che prova a fare lo spazzaneve, prima con il maestro e poi con il suo amato Giulio.

Pare anche che la coppia abbia frequentato i ristoranti e i locali più chic di Cortina e che siano stati nell'hotel più esclusivo della zona, partecipato a un vernissage in una galleria d'arte e a uno degli ambitissimi pranzi della contessa Daniela Memmo al quale era presente anche la presidente del senato, Maria Elisabetta Casellati. Non solo. Maria Elena e Giulio Berruti hanno anche bevuto un caffè con il senatore Francesco Bonifazi, ex storico della Boschi, con il quale i rapporti sono rimasti amichevoli e affettuosi.

