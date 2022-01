Maria Elena Boschi, sospetto sconcertante. Guardate il suo occhio, chi le ha scattato questa foto

06 gennaio 2022 a

Maria Elena Boschi ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram tagliata in due. A destra metà del suo viso con gli occhi color ghiaccio in primo piano (nel quale, forse, si riflette proprio Giulio Berruti), nell'altra metà i "boschi" di montagna. Insomma da un lato Maria Elena e dall'altro Boschi. Uno scatto subito commentato con un cuoricino rosso dall'attore. Tra i due si parlava di una crisi in corso, ora questa immagine che fa pensare che sia tornato il sereno. "Una riconciliazione dopo la crisi o un maldestro tentativo dell'attore (per mancanza di copioni) di riaccalappiarsi la bella 'madonnina di Laterina'?", si chiede Dagospia.

Ed era stato proprio Dagospia a parlare per primo dei diversi indizi che facevano pensare che i due fossero in crisi. Innanzitutto, la ex sottosegretaria e il bell'attore non hanno trascorso insieme né il Natale né gli altri giorni di festa. Un secondo indizio è che Maria Elena "in splendida forma e per nulla fiaccata dalle magnate di fine anno aveva sfoggiato la foto d'ordinanza davanti all'albero addobbato con il fratello Pier Francesco e non col fidanzato attore".

Infine il terzo indizio, che forse costituiva la prova. "A confermare i venti di crisi ci ha pensato una sibillina storia su Instagram pubblicata da Berruti di notte". L'attore infatti ha lanciato questo messaggio: "Che se brilla solo con il bel tempo, non è vero amore". Lei ha postato una foto senza sole, in cui i suoi occhi brillano nella neve. Basta come risposta?

