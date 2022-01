Maria Elena Boschi, la bomba di Dago: "La potente signora ci ha provato con Berruti e lei..."

06 gennaio 2022 a

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non si sono lasciati. Dopo le voci girate in seguito alle vacanze di Natale separate e a un post sibillino di lui, ecco che una foto smentisce la crisi. Nello scatto c'è la deputata di Italia Viva sulla neve, immortalata proprio dall'attore. Non solo, perché in queste ore Alberto Dandolo riporta un gossip su Dagospia: "Gira voce - scrive - che Maria Elena Boschi abbia puntato una matura e potente signora perché rea di averci provato con il suo Giulio Berruti, notoriamente assai sensibile al fascino granny. Di chi si tratta?".

Bella domanda. Intanto pare che i sospetti di Dago siano stati allontanati. Qualche giorno fa il sito di Roberto D'Agostino riportava "A confermare i venti di crisi ci ha pensato una sibillina story su Instagram pubblicata da Berruti di notte". L'attore infatti aveva pubblicato questo messaggio: "Che se brilla solo con il bel tempo, non è vero amore".

E invece, viste le ultime foto pubblicate dalla parlamentare, pare che il loro sia vero amore. "Una riconciliazione dopo la crisi o un maldestro tentativo dell'attore (per mancanza di copioni) di riaccalappiarsi la bella 'madonnina di Laterina'?", si chiede ancora una volta maliziosamente Dago.

