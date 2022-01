Vittoria Ceretti, la valletta di Amadeus? Ritorno senza veli, topless e lato B da urlo: le foto senza censura

13 gennaio 2022 a

Vittoria Ceretti è tornata a far parlare di sé. La modella bresciana, volto del marchio Chanel, è stata a fianco di Amadeus nell'edizione del Festival di Sanremo del 2021. Oggi, a un anno di distanza, la Ceretti si fa immortalare in topless. In vacanza in Messino con il marito, il deejay e produttore Matteo Milleri, la modella si mostra senza veli su Instagram. Qui, in riva al mare, indossa un bikini bianco che lascia ben poco spazio all'immaginazione: prima gli scatti senza top, poi le immagini del perfetto lato B.

"Sono così felice da quando sono arrivata qui", ha confessato ai tanti ammiratori. La top model 23enne è legata da tempo a Milleri, con il quale è sposata dal primo giugno 2020. I due hanno celebrato le nozze in una chiesetta di Es Cubelles, nel sud di Ibiza. Vittoria comincia la carriera di modella nel 2012, quando ha solo quattordici anni.

Esordisce in passerella per Dolce&Gabbana, fino ad arrivare alle passerelle dei più importanti marchi di moda: da Versace ad Armani, da Valentino a Ferragamo, e poi Tom Ford, Dior, Karl Lagerfeld, Roberto Cavalli, Roberta Ferretti, Miu Miu, Louis Vuitton fino, come detto prima, a Chanel.

