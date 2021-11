Striscia la notizia, la donna in topless per le campane: "Fuori dai cog***i", raptus in pubblico

25 novembre 2021 a

Capitan Ventosa di Striscia la Notizia è andato a Monasterolo di Cafasse, in provincia di Torino, perché alcuni residenti si sono lamentati dei rintocchi dal volume decisamente troppo alto delle campane, specie nelle ore notturne. L'inviato del tg satirico ha provato a risolvere la questione con il diacono, con il parroco e con il sindaco. "Tra l'altro si tratta solo di un campanile, non c'è nemmeno la Chiesa - ha detto Capitan Ventosa -. Le campane suonano due volte all'ora per tutta la notte".

L'inviato, poi, ha ricordato che una cosa simile è già successa poco fa nel vicino comune di Fiano: "Fece scalpore la protesta di una signora che tirò su la maglietta, facendo vedere il seno. Non vorremmo che nei Paesi limitrofi si sviluppasse questa moda, cioè alzare il volume delle campane per far sì che qualcuna alzi la maglietta". In questo caso, però, i segnalatori non hanno voluto farsi vedere "perché temono dissapori col resto della cittadinanza".

Qui il servizio di Striscia la Notizia sulle campane di Monasterolo di Cafasse

Quando l'inviato ha raggiunto il diacono Giuseppe Zoccoletti, collaboratore pastorale di Cafasse, quest'ultimo non ha avuto molto da dire: "Andate da un'altra parte". Più loquaci invece i cittadini in cui Capitan Ventosa si è imbattuto. Una ha detto: "Le campane a me piacciono", un altro invece: "Il paese è nostro e chi non gli va, vada fuori dai cogl****". Invece Don Ugo Borla, parroco di Cafasse, ha detto: "Con me nessuno ha parlato mai di questa cosa. Parlerò volentieri con questi che si lamentano". Il sindaco Daniele Marietta, infine, ha rassicurato tutti i cittadini: "Le segnalazioni devono essere fatte senza paura anche perché dovrebbe essere piuttosto semplice riuscire a trovare una soluzione".

