Alessia Marcuzzi, notizia-bomba: "Il prossimo 9 febbraio...", clamoroso a "casa" di Pier Silvio Berlusconi

Alessia Marcuzzi si è presa un periodo di pausa dalla televisione, decidendo di interrompere il suo rapporto con Mediaset. L’addio, o forse è il caso di dire l’arrivederci alla luce delle ultime indiscrezioni, si è consumato senza particolari drammi: quella della Marcuzzi è stata una scelta personale, probabilmente aveva bisogno di dedicarsi ad altro, come la sua attività da imprenditrice.

Stando però alle recenti indiscrezioni lanciate da TV Blog, sono alte le probabilità la Marcuzzi rientri nel giro televisivo a breve. Nelle scorse settimane si era addirittura parlato di una sua possibile presenza al teatro Ariston per il Festival di Sanremo, ma è stata smentita da più fonti. Molto più concreta, invece, la possibilità che la Marcuzzi rientri proprio in Mediaset. A quanto pare l’azienda di Pier Silvio Berlusconi la rivuole fortemente ed è pronta a fare un accordo, proponendole diversi programmi televisivi.

Il primo sarebbe un grande ritorno: si tratta infatti de Le Iene, che ha bisogno di un volto forte e riconoscibile alla conduzione per continuare a essere il programma di punta di Italia1, soprattutto dopo l’uscita di scena di Nicola Savino, che è al momento impegnato in un altro show, intitolato Back to school. Vedremo cosa deciderà di fare la Marcuzzi, ma TV Blog è abbastanza sicuro: dal 9 febbraio 2022 potrebbe tornare sul piccolo schermo.

