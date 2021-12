Alessia Marcuzzi in aereo, sesso ad alta quota con il calciatore: dettagli intimi

09 dicembre 2021 a

"Su un aereo": questo il posto più strano dove Alessia Marcuzzi ha fatto l'amore. Lo ha rivelato lei stessa sui social in un botta e risposta con i fan. La conduttrice, infatti, tutte le settimane si diverte a rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram. Ormai è diventata una vera e propria abitudine. Qualche giorno fa, per esempio, aveva fatto un'altra rivelazione, dicendo di avere dei sex toys.

Adesso invece lo scoop sul posto più bizzarro in cui l'ha fatto. Una confessione molto hot, diventata subito virale. La Marcuzzi però si è limitata solo a questo, senza scendere nei dettagli e soprattutto senza rivelare il nome del fortunato partner. A fare questa rivelazione, però, ci ha pensato il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. "Gli indizi portano a uno dei primi incontri che la showgirl ebbe con un ex portiere di calcio, poi diventato suo fidanzato", viene riportato sul settimanale.

Anche il magazine, però, ha preferito non spingersi troppo oltre e non fare il nome. In ogni caso, fa notare Leggo, i sospetti ricadrebbero tutti su Carlo Cudicini, ex portiere del Chelsea, il quale ha avuto una relazione proprio con la Marcuzzi per ben 5 anni, dal 2003 al 2008. Che sia lui?

