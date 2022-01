Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la notte insieme. Paparazzata rovente: come li beccano, foto inquivocabili

Francesco Fredella 19 gennaio 2022 a

a

a

Nuovi dettagli. Nuovi retroscena. La faccenda legata a Belen e De Martino s'ingrossa. Ora arriva un altro tassello: tra i due, lo ricordiamo, potrebbe esserci un ritorno di fiamma dopo l'addio della Rodriguez a Spinalbese. Prima le foto insieme in aeroporto, al ritorno del viaggio in Uruguay (dove Belen è si è concessa dei giorni di ferie assieme all’amica Patrizia Griffini) e poi un nuovo tassello. Il sito Whoopsee, che ha beccato i due ex coniugi a Malpensa, ricostruisce la vicenda. Come mai De Martino arriva all'aeroporto per la sua ex moglie? Sembrano esserci strane, e inspiegabili, tenerezze. Tutto, quindi, farebbe pensare ad un ritorno di fiamma. Tutte indiscrezioni per adesso, nulla di più. Ma, si sa, due indizi fanno già una prova!

"Ogni giorno...". Com'è ridotto Antonino dopo essere stato scaricato da Belen: indiscrezioni drammatiche

I fotografi "pizzicano" la coppia che si starebbe spostando verso casa di Stefano De Martino - che si poi va a prendere il figlio Santiago, Patrizia Griffini e la piccola Luna Marì (nata dalla relazione con Antonino Spinalbese).

"I rapporti a tre? C'era Belen...". L'insinuazione: chi sono i due uomini del triangolo a luci rosse

Nessuna traccia di Belen all'indomani del suo arrivo a casa dell'ex marito. Pare che abbia trascorso la notte lì e i fotografi non sono riusciti a immortalare il momento in cui ha lasciato la casa. Si tratterebbe, per adesso, soltanto di supposizioni: il gossip su Stefano e Belen non si ferma mai. La coppia potrebbe essere tornata sui propri passi, dopo che la Rodriguez avrebbe archiviato la storia d'amore lampo con Antonino Spinalbese (eppure sembrava che ci fosse tanto feeling). Acqua passata. Si volta pagina.

Belen Rodriguez, "due tet***e e un c***o"? Ultimi, clamorosi sviluppi: pare che ora...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.