Michelle Hunziker-Trussardi, la rottura? Indiscrezioni clamorose su Eros Ramazzotti: "Ha creato un problema"

La notizia bomba di questo inizio di 2022 è sicuramente l’addio tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Una rottura che si consuma senza rumore e con un semplice comunicato stampa affidato all’Ansa. Ora, però, il Corriere della Sera ricostruisce i retroscena di questo addio. Ed il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola, aggiunge un altro tassello alla vicenda menzionando Eros Ramazzotti, che è stato il primo marito di Michelle Hunziker (e che, secondo quanto rilanciato da Dagospia in un flash, potrebbe essere al centro di un clamoroso ritorno di fiamma proprio con la conduttrice svizzera).

Il Corsera parla di “ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso Trussardi avvistato sempre più spesso a Bergamo e lei a Milano con le figlie”. E poi ancora ci sarebbe un “diverso modo di intendere la vita (più introspettivo lui, più estroversa lei), alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni”.

Della vicenda parla anche il settimanale Oggi: la crisi tra la Hunziker e Trussardi avrebbero radici ha lontane, che affondano a circa due anni fa con l’arrivo della pandemia. Insomma il brutto momento planetario, segnato dal Covid, potrebbe essere stato il momento più difficile per la coppia. E poi, sempre secondo i rumors, si parla della figlie della coppia, che dovrebbero stabilirsi a Milano con Michelle mentre Tomaso continuerà a vivere nella vicina Bergamo.

Però, si parla ancora di Eros e della Hunziker: nessun ritorno di fiamma, insomma viene smentito, ma l’idea di un loro rapporto solido potrebbe aver creato qualche problema. La Hunziker, da sempre, tiene lontano ogni tipo di gossip contro ogni regola della cronaca rosa. Non dimentichiamo che durante le vacanze di Natale Ia conduttrice si è rifugiata in Alta Badia con le due figlie Sole e Celeste e all’amica del cuore Serena Autieri. Trussardi avrebbe raggiunto la moglie, ormai ex, e le bimbe solo il giorno di Natale per poi ripartire.

“Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. Questa la nota che l’imprenditore e la conduttrice hanno consegnato all’Ansa.

