Michelle Hunziker, indiscrezione-terremoto: "Con chi ha una relazione". Addio a Trussardi, ora si capisce tutto?

Gira una voce clamorosa. Michelle Hunziker, secondo quanto riporta Dagospia, avrebbe riallacciato una relazione con il suo ex marito Eros Ramazzotti. Esattamente come si parla di un riavvicinamento in questi giorni tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, così si parla di un ritorno di fiamma tra la showgirl di origine svizzera e il cantante. Sarà vero?

Michelle ed Eros si erano conosciuti nel 1995 a Milano. Dopo un concerto di Ramazzotti i loro sguardi si sono incrociati ed è stato un colpo di fulmine. Un amore travolgente, tanto che un anno dopo, il 5 dicembre 1996 nasce la loro figlia, Aurora. Due anni dopo, il 24 aprile 1998, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sposano. Purtroppo però le cose non vanno bene e nel 2002 dopo sette anni, la coppia scoppia. Come racconterà poi la showgirl svizzera anni dopo una delle cause della rottura era dovuta alla setta guidata dalla "maga Clelia". Una setta che l'avrebbe spinta alla separazione da Eros.

Infine, nel 2011 Michelle ritrova l'amore con Tomaso Trussardi, rampollo della casa di moda. Il 10 ottobre 2013 nasce Sole, la loro prima figlia. E nel 2014 si sposano. L'8 marzo 2015 arriva Celeste, la loro secondogenita. E ancora, dopo dieci anni, un'altra separazione. Che c'entri davvero Eros Ramazzotti?

