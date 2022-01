Michelle Hunziker, la prima foto dopo la separazione: "E Trussardi muto", uno sfregio clamoroso?

19 gennaio 2022 a

"Un bacio tutto rosa… Buona domenica". Michelle Hunziker, su Instagram, domenica non aveva dato segnali di quello che sarebbe successo da lì a poche ore, con il comunicato ufficiale in cui lei e Tomaso Trussardi hanno comunicato la fine del loro matrimonio dopo 10 anni. Poi, sempre sui social, quella che molti hanno indicato come una sottile, forse involontaria stilettata all'ormai ex marito. Lunedì, a "bomba scoppiata", altro post su Instagram: "Ogni volta che mi trovo a fare delle prove costume da Giorgio Armani significa che sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro… ha sempre segnato le mie esperienze più emozionanti e sarà così anche questa volta". E Ilaria Ravarino, sul Messaggero, commenta con un pizzico di perfidia: "E Trussardi, l'uomo e il brand, muto".

Proprio sui social, in realtà, i più attenti avevano colto qualche indizio che nella coppia le cose non stessero andando benissimo. "Belli, ricchi e social", li avevano definiti addirittura "la versione matura dei Ferragnez", magari senza eccessi glamour e con un po' di autoironia e discrezione in più. Sposati dal 2014, erano soliti concedere qualche squarcio di vita matrimoniale inframezzato, però, da molti scatti "in autonomia" sia per questioni di lavoro sia per hobby e passioni. Ma "l'ultimo post della conduttrice con un riferimento al marito - sottolinea sempre il Messaggero - risale allo scorso luglio, quando Hunziker, ritratta su Instagram con un grande mazzo di rose rosse, si rallegrava che 'dopo dieci anni' le arrivassero 'ancora' delle rose dal compagno. Poi, più nulla".

Il colpo di scena a Natale, quando su Instagram la 44enne showgirl svizzera aveva condiviso varie foto, video e Stories della propria vacanza "da single" in montagna, con le figlie e l'amica attrice Serena Autieri. Nessuno aveva avuto il coraggio, allora, di parlare di crisi matrimoniale tanto la coppia sembrava solida. Anche se l'intervista di quei giorni al settimanale Chi, in cui la Hunziker aveva annunciato di voler dedicare più tempo a se stessa "ma senza togliere nulla alle persone che amo" alla luce dell'epilogo era forse un altro campanello d'allarme.

