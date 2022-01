Michelle Hunziker ferocissima, "mi corazzo per il futuro": bomba su Trussardi dopo la separazione, questa foto...

24 gennaio 2022 a

Michelle Hunziker ha festeggiato il compleanno e ha passato i suoi 45 anni postando una stories Instagram in cui scrive: "Tutto questo amore mi sta commuovendo", riferendosi agli auguri ricevuti sui social e in privato. Compleanno che arriva dopo la recente separazione dall'ex marito Tomaso Trussardi. Così nel giorno del suo compleanno si allena in palestra. "Anche oggi ci si corazza per le battaglie future", ha scritto.

La showgirl ha iniziato a repostare sul suo account tutte le stories di auguri in cui è taggata, i primis quella della figlia Aurora Ramazzotti, nata dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti, che le dedica una frase speciale: "Auguri alla mia super mami bella". Festaggiamenti anche a lavoro per la showgirl, il cui team di "Michelle Impossible" le ha organizzato una sorpresa con torta e candeline. E la Hunziker ha rivelato: "Stiamo lavorando sodo al programma dei miei sogni".

La Hunziker ha debuttato in Italia nel programma "Buona Domenica" come concorrente di Miss Buona Domenica nel 1994; trova il successo conducendo il programma pomeridiano di Italia 1 "Colpo di fulmine". Negli anni successivi conduce "Zelig", "Scherzi a parte", "Paperissima", "Striscia la notizia", "Festivalbar" ma è anche protagonista nella prima stagione della sit-com "Love Bugs". Dal 1999 al 2001 presenta "Nonsolomoda", nel 2018 conduce il 68º Festival di Sanremo con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino (sempre all'Ariston aveva affiancato Pippo Baudo nel 2007). Dal 2019 è conduttrice di "All Together Now" con J-Ax. Ha anche condotto la prima edizione di "Amici Celebrities", la versione vip di Amici di Maria De Filippi.

