Sanremo 2022, ecco la fidanzata di Blanco: un clamoroso segreto svelato, attenzione a queste foto di Giulia

06 febbraio 2022 a

a

a

Ora che ha vinto il Festival di Sanremo insieme a Mahmood, si "indaga" su Blanco, il giovanissimo cantante che ha subito sbancato all'Ariston. All'anagrafe Riccardo Fabbriconi, bresciano, classe 2003: il trionfo al Festival con la meravigliosa Brividi gli consegna una popolarità inimmaginabile fino a pochi giorni fa.

Amadeus, ma cosa hai fatto? Il vero trionfo a Sanremo è il suo: share stellare, "straccia" se stesso. E dopo 22 anni...

E così si scava nella sua vita e si scopre che è fidanzato, insomma il suo cuore è già impegnato. Lei si chiama Giulia Lisoli, anche lei del bresciano, conosciuta prima di diventare famoso. Spesso, i due si mostrano insieme sui social. La prima apparizione in pubblico e in coppia volta ai Seat Music Awards 2021, dove si sono presentati mano nella mano. Giulia in particolare posta spesso foto insieme a Blanco, il tutto condito da dediche romantiche.

Di Giulia Lisoli si sa poco: ha 23 anni, diplomata all'Itis nel 2017, frequenta il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” di Brescia. Il punto è che Blanco è molto riservato, anche se ora sarà più difficile conservare quella privacy. "Se sono fidanzato? Sì, e ci tengo! L’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. A lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente", aveva dichiarato in un'intervista rilasciata poco prima di Sanremo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.