Gianni Morandi, la prima moglie Laura? Impensabile, ecco il suo volto oggi (e come campa)

Gianni Morandi tra i protagonisti di questo Sanremo. Il cantante durante la kermesse musicale non ha solo fatto ballare i suoi tanti fan, ma si è anche lasciato andare a diversi sfoghi. D'altronde la sua vita privata non è mai stata un mistero. Morandi, nato a Bologna nel 1944, è sposato in secondo nozze con Anna Dan, dalla quale ha avuto il 25enne Pietro.

Prima di Anna però nella vita dell'artista c'era Laura Efrikian. Lui e l'attrice sono stati sposati dal 1966 al 1979 e hanno avuto 3 figli, Serena (nata nel 1967 ma vissuta poche ore), Marianna e Marco. Ma che fine ha fatto oggi Laura? Ospite di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, la Efrikian ha spiegato i motivi dietro la loro separazione: "Sei giovane e lo vivi con una tale passione e un tale entusiasmo".

E ancora: "Io ho mollato tutto anche se ero un’attrice emergente. Poi cresci e inizi a farti delle domande, cominci a capire che quella botta d’amore è stata importante ma forse non ti accompagnerà fino alla fine dei tuoi giorni. Non parliamo di colpe, nessuno ha colpe". Oggi Laura è felicemente fidanzata con un altro uomo, si dedica ancora alla beneficenza e vive tra l’Italia e il Kenya.

