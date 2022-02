Belen Rodriguez e i suoi "piedini": dettaglio intimo sconvolgente, cosa non si era mai notato

12 febbraio 2022 a

Scarpe di ogni genere: ogni vip di sesso femminile indossa l'outfit che preferisce. L'occhio e la curiosità di Tgcom24 si ferma in questo su quale particolare scarpa indossano le vip nostrane. In questa particolare classifica inizia col 36 e finisce col 47. Lo inddossa Paola Enogu, azzurra di pallavolo. Una altra sportiva come Federica Pellegrini porta il 41, mentre Caterina Balivo ha un 40 e mezzo. Come Taylor Mega e Anna Tatangelo.

I piedi più piccoli li ha Justine Mattera con 36. C'è poi Belen Rodriguez con il 37. Proprio la showgirl argentina spesso condivide con i suoi seguaci le sue scelte in materia di scarpe. Con il 38 ci sono Diletta Leotta, Giorgia Palmas e Giulia Salemi.

Col 39 c'è Chiara Ferragni. Di recente ha anche sfoggiato un paio di scarpe che riproducevano le dita. Una scarpa che è stata oggetto, lo scorso autunno, di un particolare gioco a Le Iene, è stata quella indossata in diretta da Elodie e Rocìo Morales che si sono passate il testimone di conduttrice e anche un paio di scarpe. Impossibile, però, che calzassero alla perfezione a entrambe. Anche perché la cantante indossa un 40 e la Morales un 38. Un mistero non risolto.

