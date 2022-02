Belen Rodriguez, drammatica confessione su Spinalbese: "Chi pensavo che fosse. E invece...", ora si capisce tutto

18 febbraio 2022 a

a

a

Belen Rodriguez per la prima volta, in una intervista a Gente, ha parlato della fine della relazione con Antonino Spinalbese, l’hair stylist più giovane di lei di 11 anni con il quale ha avuto la sua seconda figlia lo scorso luglio, Luna Marì. L'argentina però ha anche raccontato come è nata l'idea di condurre le Iene con Teo Mammuccari: “Una serata tranquilla mi squilla il telefono e Teo mi dice che aveva fatto il mio nome a Davide Parenti. Ho urlato di gioia”, ha raccontato.

Belen Rodriguez e i suoi "piedini": dettaglio intimo sconvolgente, cosa non si era mai notato | Guarda

Nell'intervista a due con Teo Mammucari, il presentatore ha parlato della showgirl come di una “persona semplice e desiderosa di imparare. Il primo giorno è arrivata visibilmente emozionata e mi ha detto: ‘Teo, dammi una mano’. E io le ho consigliato di divertirsi”. Fuori dal set i rapporti sono ottimi. La Rodriguez ha sottolineato che Mammucari “nella vita è molto meno irriverente. So come la pensa su di me e mi vuole bene. Le battute davanti alla telecamera sono solo da copione. Niente di offensivo. E poi è un padre fantastico”, ha aggiunto Belen.

Nel giorno di San Valentino... la cannonata di Spinalbese a Belen Rodriguez: cos'è successo?

Parlando poi di Luna Marì, la Rodriguez ha spiegato che ha vissuto una “gravidanza non facile” rispetto a quella di Santiago (il primo figlio avuto da Stefano De Martino), soffrendo di nausee “fino alla fine”. Con Spinalbese è finita perché, "ci conoscevamo poco. Io ero molto presa però, altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui. Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi, quando se ne va, cosa ci rimane?A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto”, ha concluso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.