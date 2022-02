Francesco Facchinetti, "arrestato per un tatuaggio": clamoroso, il simbolo che lo ha fatto finire dietro le sbarre

22 febbraio 2022 a

a

a

Francesco Facchinetti si trova in quarantena dopo che di recente è risultato positivo al Covid. Per ingannare il tempo, il dj ha raccontato ai suoi fan un aneddoto molto curioso su quanto gli è capitato nel 2006, quando faceva l’inviato per l’Isola dei Famosi, allora condotta da Simona Ventura. Quell’edizione si svolse in Honduras, dove Facchinetti fu arrestato per una coincidenza piuttosto incredibile.

"Che schifo". Cristina D'Avena eliminata, polemica e sospetti sul programma della Carlucci: cosa proprio non torna

In pratica all’epoca c’era un gruppo di malviventi chiamato “Banda 18” che si faceva identificare tramite il numero 18 tatuato sulla pancia. Il caso ha voluto che Facchinetti avesse un 8 tatuato proprio in quella zona del corpo e così, mentre passeggiava in spiaggia, a un certo punto è stato fermato dalle forze dell’ordine, che erano state attratte dal suo tatuaggio. “Hanno pensato che fossi un killer di questa banda - ha raccontato Facchinetti - e mi hanno portato al commissariato”.

Orietta Berti umiliata? "Dentro di lei...". La Carlucci interrompe Facchinetti, la Balivo e Arisa sdegnate

Il dj è tornato in libertà soltanto quando la produzione dell’Isola dei Famosi è riuscita a dimostrare che fosse tutto un grosso malinteso: “Però è andata a finire bene e m hanno liberato”, ha chiosato Facchinetti. Il quale, a causa della positività al Covid, ha dovuto rinunciare alla scorsa puntata del Cantante Mascherato, lo show di Rai1 in cui svolge il ruolo di giudice.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.