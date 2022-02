Mara Venier alla festa di Sposini, lo scontro con la figlia di Lamberto: "Se n'è andata senza salutare nessuno"

22 febbraio 2022 a

C'è stata una lite tra Mara Venier e la figlia di Lamberto Sposini alla festa dei 70 anni dello storico conduttore del Tg5. La scorsa settimana a Milano la famiglia di Sposini ha invitato alcuni amici per una festa pomeridiana. Un incontro breve, che non stancasse troppo Lamberto e con un numero ristretto di invitati per non esporlo a rischi eccessivi. Tra gli invitati, oltre ad alcuni amici storici come Enrico Mentana e Massimo Giletti, anche Mara Venier, che con Sposini ha condotto tempo fa La Vita in diretta, il programma del pomeriggio di Rai Uno.

La conduttrice di Domenica In si è presentata all’incontro in compagnia di un’altra persona, la responsabile del casting della sua trasmissione, che però non era stata invitata al ristretto ritrovo di amici. Cosa che - a quanto risulta a Leggo - non sarebbe stata apprezzata dalla famiglia di Sposini. Ma a far esplodere un vero e proprio diverbio tra Mara Venier e Matilde sarebbe stata l’intenzione della conduttrice di dedicare una tranche della puntata di Domenica In del 20 febbraio.

La figlia di Sposini ha detto chiaramente di non gradire. La Venier non avrebbe preso bene la richiesta della figlia di Lamberto Sposini, "tanto che le due avrebbero dato vita ad un confronto dai toni piuttosto tesi. A quel punto è intervenuta anche l’ex moglie di Sposini, in difesa della figlia Matilde, e la discussione sarebbe ulteriormente degenerata. La Venier sarebbe stata accusata di lucrare sulla condizione di salute di Sposini, furibonda, avrebbe abbandonato il ritrovo senza salutare nessuno", scrive sempre Leggo.

