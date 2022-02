Noemi Bocchi, parla il marito: "Perché Francesco Totti è il mio salvatore", verità choc sulla nuova fiamma

23 febbraio 2022 a

Mario Caucci è il marito di Noemi Bocchi, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe la nuova fiamma di Francesco Totti, dato in crisi con Ilary Blasi. Caucci e la moglie non possono ancora essere considerati separati, eppure se le voci fossero vere lei frequenterebbe l’ex capitano giallorosso da diversi mesi: “Per legge è ancora mia moglie, non siamo separati legalmente”, ha precisato lui in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

“Ma non è stata una sorpresa - ha aggiunto - nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce”. Caucci invece non mostra alcun tipo di risentimento nei confronti di Totti: “Di lui posso dire soltanto che è il mio salvatore (ride, ndr). Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liason, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo”.

Caucci non ha nascosto di essersi lasciato in cattivi rapporti con la moglie: “Per me è stato molto doloroso separarmi e vorrei chiudere definitivamente questa storia, ma non si trova l’accordo. Ossia lei lo ostacola. Sospetti su Totti? Fino a oggi mai uscito questo nome. Non ne sapevo nulla. Se fosse vero lei doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze”.

