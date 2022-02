Francesco Totti e Noemi Bocchi? "Sul campo da padel...", indiscrezioni pazzesche sulla coppietta

23 febbraio 2022 a

Cena con Ilary Blasi e soprattutto con smentita, quella di Francesco Totti di ieri sera, martedì 22 febbraio. Cena raccontata sui social per zittire le voci sulla rottura con la sua storica compagna, un legame che dura da venti anni. Eppure la stampa, ad ogni latitudine, continua ad insistere e a parlare di crisi. E soprattutto continua a parlare di Noemi Bocchi, 34 anni, la presunta nuova fiamma del Pupone.

Bella, bionda, sexy, irresistibile, ex moglie che si sta separando dal rampollo Mario Caucci, Noemi è appassionata di calcio e di padel. Ci sarebbe lei, appunto, dietro la crisi. Notizia che però, allo stato delle cose, non è ancora confermata, anche se non si parla d'altro. "Mi sono stancato di smentire, su me e Ilary solo fake-news", ha tuonato Totti. Eppure Noemi, riallacciando i fili, in passato è stata vista più volte con la bandiera della Roma e vicino a lui.

E dal Messaggero, quotidiano capitolino, arrivano altri dettagli sul presunto flirt. Sarebbe infatti sbocciato lo scorso autunno, quando hanno iniziato a frequentarsi tentando di non farsi notare. E galeotto sarebbe stato proprio il padel, lo sport che ha conquistato Totti dopo che ha appeso gli scarpini al chiodo. Insomma, i due, secondo Il Messaggero, si sarebbero conosciuti proprio giocando a padel, sul campo. Lei infatti gioca nelle Spritz girls del quartiere Cortina d'Ampezzo di roma. E così, tra uno smash e un dritto, sarebbe scattata la scintilla. Salvo ulteriori smentite.

