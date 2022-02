Francesco Totti, il retroscena sulla nuova fiamma Noemi: "Quando è scappata da lui", l'incidente con cui tutto è iniziato

23 febbraio 2022 a

Francesco Totti ha bollato tutte le voci e le indiscrezioni di gossip come “fake news”, mentre Ilary Blasi ha prima fatto la linguaccia e poi ha pubblicato un breve video in cui c’è tutta la famiglia a cena. Eppure tutti scrivono di una presunta crisi che è tuttora in corso, con i due che addirittura starebbero frequentando dei “sosia”.

Soprattutto sull’ex capitano giallorosso sono circolate parecchie indiscrezioni e anche piuttosto precise: soprattutto Repubblica sembra molto ferrato sull’argomento, svelando diversi dettagli sulla presunta relazione che Totti avrebbe da qualche mese con Noemi Bocchi, che presenta una vaga somiglianza alla moglie Ilary ma più giovane. Viene descritta come “laureata in Economia, appassionata di calcio e di padel”, ma soprattutto le viene attribuito un retroscena piuttosto preciso: “La storia tra i due è iniziata mesi fa - scrive Repubblica - era rimasta nascosta, ma in città è stata svelata ed è iniziata a circolare quando lei è scappata all’improvviso da un locale trendy vicino a Colle Oppio, da una festa per andare da Totti che aveva avuto un incidente in macchina”.

E ancora: “A chi ancora non sapeva, a chi non erano arrivati i sussurri di una rottura per le continue liti tra i due è tutto risultato chiaro. Non c’è stato nemmeno bisogno di guardare chi ci fosse vicino a Totti durante Roma-Genoa. Per ora resta alle spalle. Le basta pochissimo per scendere al suo fianco”.

