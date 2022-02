Francesco Totti, corna a Ilary Blasi? "Cosa non torna nella smentita", il re del gossip inchioda il Pupone: come si è "tradito"

23 febbraio 2022 a

a

a

La presunta separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta tenendo tutti con il fiato sospeso. A commentare i rumors degli ultimi giorni, anche uno dei massimi esperti del gossip: Umberto Brindani. L'ex direttore del settimanale Oggi, ai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5, non ha né smentito né confermato l'indiscrezione sulla coppia più nota nel mondo calcistico. Eppure su una cosa si dice certo: "Questi avvenimenti sono un piccolo segnale che forse stiamo uscendo dalla pandemia. Scherzo, ma non troppo, perché anche il gossip per due anni è stato quasi congelato. Prendiamolo come un segnale di ritorno alla normalità".

Proprio dove Totti ha chiesto a Ilary di sposarlo… Noemi, una indiscrezione clamorosa

Nemmeno il video dell'ex capitano della Roma, che ha bollato la storia diffusa da Dagospia come una "fake news", è riuscito a convincere Brindani. "C’è stata una smentita, ma è stata un po’ debole da parte di Totti. Lui parla di fake news, ma non dice che lui ama ancora la moglie, per cui è probabile che una crisi vera ci sia, che le voci sui presunti tradimenti di lei e sulla presunta nuova fidanzata di lui che è Noemi…". Oltre alle difficoltà di coppia, Dago ha rivelato l'identità della presunta nuova fiamma dell'ex calciatore. Si tratta di Noemi Bocchi, 34enne designer floreale nonché ex moglie di Mario Caucci, team manager del Tivoli Calcio.

"Quando è scappata da lui". Totti, retroscena esplosivo sulla nuova fiamma Noemi: l'incidente con cui tutto è iniziato

Proprio con lei per Brindani "qualcosa con Totti c’è". E ancora: "Questa ragazza è stata beccata ad assistere alla partita a due file sopra Totti. Stava scrivendo messaggi, molti pensano che stesse scrivendo a lui. La crisi sembra partisse già da un po’ prima, sembra che lui abbia passato il compleanno da solo, a sua volta Ilary se ne è andata in giro con un suo amico e non con Totti". Alla base della presunta crisi, forse, un flirt da parte della Blasi con un noto collega tv. Ma al momento nulla è stato ufficializzato.

"A letto? Solo..". Ilary Blasi, cosa le scappa di bocca: crisi con Totti, il dettaglio sfuggito a molti in tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.