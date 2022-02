Meghan Markle e Harry verso il divorzio? L'ultimo indizio: "Insieme a cena dopo 104 giorni, ma...", è finita malissimo?

23 febbraio 2022 a

Le voci sul divorzio tra il principe Harry e Meghan Markle, ormai, si rincorrono da tempo. Sarebbe clamorosa, la rottura, soprattutto alla luce del polverone sollevato quando hanno deciso di "uscire" dalla Corona inglese e trasferirsi nel Regno Unito. Ma tant'è, si respira una qual certa aria di crisi tra i Duchi di Sussex.

Il punto è che non si facevano vedere insieme da tanto, troppo tempo. E si usa il passato perché ora, dopo ben 104 giorni in cui sono fioriti dubbi e sospetti, ecco che i Duchi sono riapparsi fianco a fianco: la coppia è stata infatti avvistata in un ristorante di Santa Barbara, insieme a due altri reali, la principessa Eugenia e il marito Jack Brooksbanck. Una cena a quattro, intima e privata, che però è servita a placare le voci sulla crisi di Harry e Meghan. Voci che si erano levate ancor più forti quando solo qualche giorno fa, Harry è stato visto in tribuna al Super Bowl, evento mondano per definizione, senza Meghan e bensì al fianco proprio della cugina Eugenia.

Ma non è tutto. Ad alimentare le voci sulla crisi ci aveva pensato anche il padre di Meghan, Thomas Markle, con qualche dichiarazione sibillina. E ancora, Harry ha recentemente deciso di rinnovare il contratto di affitto di Frogmore Cottage, a Windsor, Regno Unito, dettaglio che era stato messo in relazione al suo possibile ritorno "a casa". Ora, però, la cena. I Duchi finalmente insieme. Anche se i gossip riferiscono che durante la stessa cena, Harry non avrebbe degnato di grandi attenzioni Meghan, privilegiando la compagnia di Eugenia. E insomma, il gossip continua. Impossibile arrestarlo...

