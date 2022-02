Uomini e donne, Gemma Galgani umiliata da Tina Cipollari? Interviene la sorella: "Non lo tollero, vorrei..."

Francesco Fredella 25 febbraio 2022 a

La sorella di Gemma Galgani arriva a Uomini e donne per difendere la dama torinese. Ed accade di tutto. Una furia spietata contro Tina Cipollari, da sempre sua acerrima nemica. Facciamo, però, un piccolo passo indietro:

"Anni dopo, quando frequentavo io il liceo, la consideravo un mito: era molto bella – lo è ancora – ma soprattutto piena di vita, sempre al centro dell’attenzione. Io ero la sua ombra, tanto che alcuni mi chiamavano Gemmina. Ero un po’ il suo clone, stavo sempre con lei", dice la donna difendendo Gemma. Che non riesce a trovare l'uomo giusto: nessun amore, dopo Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli (in arte Sirius).

Silvana, sorella di Gemma, racconta il suo rapporto con la dama. Amore, lontananza e tante difficoltà fino a quando l'ha seguita dappertutto. Fino a quando ha deciso di staccarsi "da questa figura”: Gemma era troppo apprensiva e Silvana sentiva la necessità di divertirsi con i suoi amici. La dama torinese è stata "come un angelo custode” per Silvana. Che adesso parla del suo rapporto con Gemma, approdata da un decennio a Uomini e donne dove ha incontrato Tina Cipollari - sua acerrima nemica.

"Ci sono dei momenti in cui devo spegnere la televisione. Per Tina. Lei non si comporta bene nei confronti di mia sorella, le dice delle cose – forse qualche volta anche giuste – ma con modi e toni che non tollero. Mi addolora anche quando la svilisce”, dice ancora la donna. Silvana fa a pezzi, a parole, Tina Cipollari. Presto, potrebbe “dirgliene quattro, anzi otto” al telefono. "Usa termini troppo aggressivi con lei”, continua. “Noi sorelle non capiamo come mai Tina reagisca così anche perché… sa, io l’ho conosciuta”, aggiunge Silvana. Poi spunta anche l’ex Gabbiano (Giorgio Manetti). Silvana svela che Gemma era molto legata a lui. Ma la favola è durata davvero poco.

