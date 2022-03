Michelle Hunziker alle Maldive, quanto costa a notte il resort ultra-lusso: roba proibita ai comuni mortali

01 marzo 2022 a

Tempo di vacanze per Michelle Hunziker. Necessaria una pausa, un break, dopo la traumatica rottura con Tomaso Trussardi, lo tsunami di gossip che ne è seguito e poi l'impegno con Michelle Impossibile, lo spettacolo in due prime serate trasmesso su Canale 5 e dal grande successo in termini di share. E così, la bellissima conduttrice italo-svizzera, prende l'aereo e fugge al caldo e al mare cristallino delle Maldive. Lontano da tutto e tutti, dal gossip e dai paparazzi, dal lavoro e dagli impegni.

Per la Hunziker, 45 anni, una pausa tutta per sé in un posto da sogno. Già, per lei un resort super-esclusivo sull'atollo di Ari, una struttura frequentata da turisti in arrivo da ogni parte del globo e che offre servizi particolari e di altissimo livello per chi ama gli spor acquatici. Michelle, da par suo, si è già cimentata con lo sci nautico. E i prezzi del resort, va da sé, sono... proibiti ai comuni mortali: si va da un minimo di 445 euro a un massimo di 916 euro a notte per singola persona, rivela Fanpage.it.

Tra le opzioni che si possono scegliere, ecco le villette sull'acqua oppure i bungalow vista oceano, e ancora ville con vasca idromassaggio privata, quest'ultima opzione una delle più costose in assoluto. Nelle sue storie su Instagram, la Hunziker ha scritto: "Sono dall'altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po' la mia testa". E ancora, in una seconda story: "Provo disagio a essere in vacanza, disagio a vivere la mia quotidianità. So perfettamente che non posso cambiare le cose e sento un senso d'impotenza", ha concluso Michelle Hunziker con un evidente riferimento alla crisi ucraina in atto.

