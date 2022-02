Michelle Hunziker in vacanza, "provo disagio". Guerra in Ucraina, "sentivo piangere i bambini"

28 febbraio 2022 a

Indignata per la guerra in Ucraina anche Michelle Hunziker. Reduce da Michelle Impossible, il suo one woman show di Canale 5, la conduttrice ha deciso di prendersi una pausa. La showgirl è infatti volata alle Maldive con le figlie Sole e Celeste. Questo però non le fa dimenticare quanto sta accadendo agli ucraini. "Mi sono svegliata con degli incubi. Sentivo piangere bambini, donne e uomini nel sonno... provo disagio ad essere in vacanza, so che non posso cambiare le cose ma sento un senso d'impotenza", ha confessato in un lungo post su Instagram.

La Hunziker ha ammesso di aver navigato su internet allo scopo di "capire quali fossero i reali motivi che hanno portato a tutta questa violenza". Risultato? "Non esistono". La sua speranza, come quella di molti, è che la delegazione ucraina e i rappresentanti della Federazione Russa possano trovare un accordo.

"Spero che in queste ore possano trovare un accordo per far finire questa guerra. Sono vicina con il cuore alle vittime di una violenza terrificante e incomprensibile", ha concluso la Hunziker. Come detto, la conduttrice ha voluto prendersi qualche giorno di relax insieme alle figlie e ad alcune amiche. Tante le foto che la immortalano al mare e nel resort: "Iniziamo a rigenerarci con immagini che fanno bene al cuore", ha scritto a corredo.

