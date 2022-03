Britney Spears, nudo integrale in spiaggia: follia in vacanza, la foto vietatissima ai minori

01 marzo 2022 a

Ha cambiato vita dopo la fine della tutela legale da parte del padre: stiamo parlando di Britney Spears, che ha vissuto in condizioni piuttosto critiche per ben 13 anni. Adesso che è libera lo vuole dire e dimostrare a tutti in ogni modo possibile. Lo si nota dalle sue ultime foto su Instagram: la popstar si gode la ritrovata libertà in vacanza al mare. Negli scatti, Britney fa il bagno completamente nuda, con le sue parti più intime coperte solo da emoticon a forma di diamante.

La star, in occasione del compleanno del fidanzato Sam Asghari, è volata verso una meta esotica, con spiagge dalla sabbia bianca e dal mare cristallino. La meta scelta per questa fuga romantica, però, non è stata svelata sui social.

Nei commenti sotto ai suoi post, amici più o meno vip si schierano dalla sua parte. Tra questi ci sono anche l'ereditiera Paris Hilton e la modella Bella Hadid. Tutti i suoi fan sembrano essere felici per il suo sorriso smagliante e la sua forma perfetta. "Sei libera, te lo meriti!", ha scritto un utente. Intanto c'è chi si chiede quando la Spears, divenuta famosa più di vent'anni fa col singolo "Baby one more time", potrà dedicarsi nuovamente alla sua musica.

