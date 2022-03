Elena Santarelli, un Lato B "scolpito": ghiaccio bollente, prodigio della natura a 45 anni

03 marzo 2022 a

Ha commosso l'Italia, Elena Santarelli, nella sua tenace battaglia a fianco del figlio malato. Ora che il peggio è fortunatamente alle spalle, la showgirl si gode insieme al marito Bernardo Corradi, ex calciatore di Chievo, Lazio e Nazionale, e alla famiglia un po' di serenità. Bellissima come sempre ("Una splendida 45enne", si potrebbe dire parafrasando Nanni Moretti), su Instagram ha deliziato i suoi ammiratori e follower pubblicando le foto della sua mini-vacanza a San Vigilio di Marebbe.

La romana in trasferta sulle nevi alto-atesine ha dati spettacolo indossando anche un aderentissimo costuma intero. La foto, con visione delle Alpi sullo sfondo, ha conquistato tutti per il panorama mozzafiato. Le cime, certo, ma anche il Lato B "scolpito" della protagonista immortalata di spalle. Il clima, ad alta quota, era evidentemente torrido di suo visto che la Santarelli non ha esitato a uscire dal resort in maglietta a maniche corte. D'altronde, ha il fisico giusto per sfidare il rigore dei ghiacci (fino a farli scogliere, forse).





"Mamma e figlia tanto felici", ha scritto Elena postando una foto con la figlia secondogenita. La vacanza in montagna è stata organizzata per il compleanno di una sua amica molto famosa, la conduttrice Caterina Balivo. L'ex padrona di casa di Detto fatto e Vieni da me, ancora in periodo sabbatico dalle fatiche televisive, ha festeggiato tra donne (celebri e meno). Auguri.

