Ilary Blasi e Francesco Totti? "Noemi non c'entra, quelle voci pesantissime sul figlio": uno choc, "le vere ragioni della crisi"

02 marzo 2022 a

a

a

Nonostante Ilary Blasi e Francesco Totti siano stati immortalati ancora assieme, molti sono pronti a scommettere che la presunta crisi non sia del tutto passata. Anzi, le motivazioni sarebbero ben più profonde. Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, "lei avrebbe voluto girare una sitcom sulla loro routine familiare, lui avrebbe tentennato fino a far morire il progetto; il clan dei Blasi avrebbe preso troppo 'campo' nel centro sportivo dei Totti alla Longarina, vicino Ostia. Soprattutto Francesco avrebbe voluto aggiungere un figlio, preferibilmente un maschietto, alla contabilità familiare e lei si sarebbe opposta per ragioni di carriera".

Totti va dalla De Filippi e la Blasi pubblica questa foto: chi spunta al suo fianco. Crisi di coppia? Ora non ci sono dubbi | Guarda

Insomma, il presunto allontanamento non avrebbe nulla a che fare con Noemi Bocchi, la donna che da giorni viene etichettata come la nuova fiamma dell'ex capitano della Roma. E come lei non c'entrerebbe un eventuale tradimento della conduttrice nei confronti del calciatore. A ostacolare, se la separazione fosse vera, la coppia più famosa del mondo del calcio anche il distacco dalla Roma.

Ilary Blasi, clamoroso: il pacco ricevuto a casa da Belen Rodriguez. Che schiaffo a Francesco Totti...

"L'ex fuoriclasse - si legge - l’avrebbe voluto più morbido (e sono in molti a scommettere che un Totti 'deblasizzato' tornerà in società). E anche se viene segnalato un tentativo di ricucire, per qualcuno siamo già alla fase delle carte bollate e degli studi legali. Fosse vero, ci sarà una battaglia: non sui figli, che entrambi amano troppo per coinvolgerli in una faida giudiziaria, ma sui soldi". Secondo il magazine infatti c'è un patrimonio da spartire visto che la Blasi ha sempre rivendicato una certa autonomia.

"Ilary Blasi non perdona". Il triangolo con Totti e la "nuova fiamma", fonti certe: "Come l'ha presa Noemi Bocchi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.