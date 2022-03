Michelle Hunziker e Trussardi, "perché hanno tenuta nascosta la separazione per un anno": conferme esplosive su Eros Ramazzotti

03 marzo 2022 a

No, il gossip non dà tregua a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, anche se lei è "in fuga" alle Maldive. A settimane dalla separazione più chiacchierata dell'anno, ecco che Dagospia aggiunge pettegolezzo al pettegolezzo. Il succo della questione è semplice: i due, lei 45 anni e lui 38, si sarebbero in verità lasciati già un anno fa, senza però rivelarlo fino allo scorso gennaio. E perché mai un silenzio così lungo? La risposta ha un nome e un cognome: Eros Ramazzotti, l'ex marito della showgirl italo-svizzera.

Ma procediamo con ordine. Trussardi, a Filo - la più importante fiera dei tessuti italiana, secondo Dagospia, "ha candidamente detto che il matrimonio tra lui e Michelle era già finito da un anno". E ancora, si legge su Dago: "Si dice che la rinnovata amicizia di Michelle con l'ex marito Eros lo abbia infastidito". E una conferma è arrivata due settimane fa: dopo il bacio a stampo tra la Hunziker e Ramazzotti a Michelle Impossibile su Canale 5, Trussardi ha defollowato la sua ex e la figlia Aurora. Insomma, un evidente segno di nervosismo.

Secondo i gossip, dunque, la rottura è stata tenuta nascosta per un anno perché troppo difficile da gestire a livello mediatico per la presenza ambigua di Ramazzotti. E sempre su Eros, Trussardi in un'intervista aveva picchiato durissimo: "Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: A letto con me non rideva", aveva rimarcato velenoso Trussardi.

