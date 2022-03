Michelle Hunziker? "Tomaso Trussardi già un anno fa...": indiscrezioni atroci, ecco perché è finita (davvero)

01 marzo 2022 a

a

a

Michelle Hunziker si sta godendo un po’ di relax con le figlie e alcune amiche alle Maldive, dopo l’ottimo successo riscosso con le due puntate di “Michelle Impossible”, lo show con cui Mediaset le ha permesso di celebrare i suoi primi 25 anni di carriera. L’ultimo periodo per la Hunziker è stato particolarmente impegnativo sia dal punto di vista lavorativo che personale, dato che è stata annunciata la fine della relazione con Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker, il lato B dello spot? Ecco le sue forme 30 anni dopo: un clamoroso miracolo della natura | Guarda

A riguardo ancora arrivano indiscrezioni nuove. L’ultima è riportata in “Pillole di gossip”, la rubrica di Dagospia: “Tomaso Trussardi a Filo, la più importante fiera dei tessuti italiana, ha candidamente detto che il matrimonio tra lui e Michelle Hunziker era già finito da un anno. Solo pochi giorni fa i due e hanno deciso di renderlo pubblico. Perché così tardi? Si dice che la rinnovata amicizia di Michelle con l’ex marito Eros Ramazzotti lo abbia infastidito”.

Video su questo argomento Michelle Hunziker si consola alle Maldive? E Tomaso Trussardi... l'ultimo rovinoso intreccio

Nel frattempo la Hunziker sta trascorrendo del tempo con le figlie lontana da tutto e tutti: “Sono dall’alta parte del mondo - ha spiegato ai suoi follower su Instagram - per cercare di staccare da tutto e riposare un po’ la mia testa dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto diversi punti di vista”.

Michelle Hunziker, corsetta in bikini strizzatissimo alle Maldive? Occhio al seno (come rosica Tomaso...) | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.