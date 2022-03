Arisa, spuntano delle fotografie inspiegabili: gossip impazzito sulla cantante. Forse...

05 marzo 2022 a

Nelle ultime due edizioni di Ballando con le stelle ci sono state delle coppie che sembravano poter andare anche oltre la pista da ballo. È capitato prima a Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, poi ad Arisa e Vito Coppola: in entrambi i casi, però, la fine del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci è coincisa con quella dei rispettivi rapporti che avevano dato l’impressione di poter sfociare in qualcosa di più dell’amicizia.

Nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, Arisa e il suo maestro hanno fatto sognare i telespettatori con una breve ma intensa love story, durata giusto l’arco della messa in onda del programma. Poi ognuno è andato per la sua strada, ma a quanto pare sono rimasta in rapporti molto cordiali e affettuosi. Anche se adesso è successo un qualcosa che ha scatenato nuovamente il gossip. Prima di salire sul palco per la puntata de Il Cantante Mascherato, andata in onda nella serata di venerdì 4 marzo, Vito Coppola ha riservato una dedica speciale ad Arisa.

Sulle note di un brano della cantante, il ballerino ha pubblicato un collage di fotografie in cui lui e Arisa sono molto complici. In molti si sono chiesti se i due si siano riavvicinati. Difficile da credere, considerando che la cantante era stata piuttosto netta: “Ci abbiamo provato, non è andata. Non sono triste, gli voglio bene, mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza”.

