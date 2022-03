Wanda Nara, foto da bollino rosso: le curve "debordano". E occhio al dettaglio: si scatena il delirio

07 marzo 2022 a

Wanda Nara sembra aver trovato pace con Mauro Icardi dopo le tante polemiche sulla loro crisi matrimoniale. La showgirl è tornata ad appalesarsi nei suoi profili social e approfitta della bella giornata per fare sport. Ha pubblicato un post su Instagram in cui si mostra in tenuta ginnica e spiega che fuori è soleggiato e lei si è già allenata. In forma strepitosa con un decolleté che è tutto un programma che ha acceso i desideri e i complimenti dei tanti fan.

Ma sullo sfondo nel selfie - hanno notato i follower più attenti - non hanno fatto a meno di notare il guardaroba e le tante paia di scarpe. Tantissime scarpe tutte appartenenti alla focosa argentina. Ma c'è invece chi ha notato che Wanda è sempre in super forma, con il suo fisico statuario, che subito hanno commentato lasciando migliaia di like e commenti. Evidentemente non interessati alle scarpe, ma ad altri più intriganti particolari.

Wanda Nara è in forma strepitosa e le sue famose curve sono oro per i suoi follower. C'è chi scrive che qualcosa "deborda" e chi si sofferma invece sulle scarpe sullo sfondo. Nel guardaroba non ci sono soltanto tacchi, ma tantissime scarpe da ginnastica e sneakers modaiole tutte diverse. Anche lei si mantiene in forma e guardandola si capisce che lo fa nel migliore dei modi.

