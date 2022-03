Wanda Nara, l'attico da 5 milioni di euro a Milano? Indiscrezioni: come ha "punito" Mauro Icardi dopo le corna

03 marzo 2022 a

Wanda Nara e Mauro Icardi, lo si sa, sono una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni. Tra attività fuori dal campo, foto insieme (o di lei in intimo provocante), pochi mesi fa è poi emersa la storia del tradimento che la punta ex Inter ha fatto nei confronti della showgirl argentina, con in mezzo un’altra donna: la ‘China’ Suarez. Liason d’amore a un passo dalla fine, prima che Wanda accettasse le scuse di Maurito e tornasse tutto come prima. Ora l’ultima storia che ha infiammato il mondo del web: con Maurito Icardi a prendere il sole in costume su una meravigliosa terrazza con vista il Bosco Verticale.

Il botta e risposta tra la Nara e un follower

Alle sue spalle la piscina, a lato il thermos con l'inseparabile mate. Didascalia: “La vista dal mio attico di Milano”. Un follower dispettoso si è permesso di obiettare: “Del tuo..., forse volevi dire del suo attico”. Con la replica di Wanda: “È il suo regalo per me”. Un attico da 400 metri quadri in zona Porta Nuova, nel complesso di via Pirelli, chiamato “Giardini d'Inverno”, acquistato nel 2019 negli stessi mesi in cui scoppiava la clamorosa lite con Spalletti che condusse prima all'esproprio della fascia da capitano e a settembre al divorzio dall'Inter.

Icardi, i suoi beni nella società di Wanda

La casa, scrive il Corriere della Sera, è intestata semplicemente alla World Marketing Football, la società di Wanda, di cui lei è unica azionista. “È la signora Nara – dice l’articolo del Corsera – a conservare le chiavi della cassaforte dove entrano i beni generati dal marito fra l'attività sportiva (gli sceicchi di Parigi gli garantiscono un'entrata annua da 9,2 milioni netti) e i contratti di sponsorizzazione”. Ecco perché Icardi, nell'autunno scorso quando scoppiò la burrascosa lite con la show girl argentina, abbandonò i doveri professionali e il campo di allenamento del Psg per diversi giorni pur di evitare la separazione. Anzi, minacciò di smettere l'attività sportiva (gettando nel panico Leonardo e i dirigenti del Paris, ma questa è un'altra storia). Tutto superato, pare, in questa nuova fase della loro vita matrimoniale.

