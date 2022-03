Michelle Hunziker, "facciamoci rispettare". La toccante rivelazione: "Come quasi tutte le donne, nel mio passato..."

08 marzo 2022 a

Martedì 8 marzo: oggi è la festa della donna. E proprio l'8 marzo è nata Celeste, una delle figlie di Michelle Hunziker, avuta con Tomaso Trussardi, ormai suo ex. E così la conduttrice Mediaset, nel giorno del compleanno della figlia, dedica a Celeste un post su Instagram. Una foto, tenerissima, mamma e figlia faccia a faccia che si sorridono. A corredo, la Hunziker scrive: "Il nostro ultimo capolavoro cresce inesorabilmente. Celeste la mia giocatrice di rugby come la chiamo io è una forza della natura! Tiene l’asticella delle sue aspettative verso ogni cosa nella vita altissima... esprime ogni pensiero in modo genuino e plateale e questa cosa la rende di una simpatia unica!!! Auguri amore mio incredibile per i tuoi 7 anni! Ti amo", conclude aggiungendo dei cuori rossi.

Ma la Hunziker, nel giorno della festa della donna, in una serie di stories parla anche "di questa data importante, l'8 marzo". Ricorda come "la La vita mi ha regalato una figlia femmina proprio oggi". Poi le riflessioni, tra speranza e un pizzico di dolore: "Come quasi tutte le donne ho un vissuto, il quale mi ha portato a sentire la necessità di battagliare per ottenere dei risultati concreti per le donne", spiega la Hunziker, taggando Doppia Difesa, l'associazione che anima insieme a Giulia Bongiorno proprio per tutelare i diritti delle donne.

"Il mio dovere è comunicare l'importanza dell'amor proprio, l'importanza del dono della vita", riprende la Hunziker su Instagram. "Onoriamo questo dono amandoci... solo così automaticamente le persone attorno a noi impareranno a rispettarci. Regalatevi la vostra serenità. Regalatevi il rispetto. Regalatevi tutto quello che vi meritate", conclude Michelle con un sentito messaggio di speranza.

