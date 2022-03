Victoria De Angelis, nudo integrale: come copre (solo) il capezzolo, la foto oltre la censura di lady Maneskin

08 marzo 2022 a

a

a

Victoria De Angelis ama mostrarsi libera, in tutti i sensi. Anche dal punto di vista fisico, dato che su Instagram non disdegna la pubblicazione di alcuni scatti in cui appare completamente nuda, con stelline o cuoricini a coprire i capezzoli per non farsi censurare dal social network. Strategia che non sempre funziona, tanto è vero che recentemente una sua foto del genere le è stata rimossa.

"Non siamo in grado di farlo". Maneskin, strepitoso "vaffa" a Vladimr Putin: online, questa "cosina" | Guarda

Ma la bassista 22enne dei Maneskin ha deciso di riprovarci: ha pubblicato uno scatto in cui si mostra completamente al naturale, senza filtri, senza vestiti e senza trucco o accessori vari. La foto ha fatto il pieno di like e commenti, d’altronde la De Angelis vanta oltre 3 milioni e mezzo di fan sparsi in tutto il globo, dato che nell’ultimo anno la rock band romana ha riscosso un successo planetario, diventando famosi persino negli Stati Uniti, dove hanno girato trasmissioni tv di primissimo piano e soprattutto aperto il concerto dei Rolling Stones.

Ma dicevamo della bassista e della sua foto senza veli: l’unica “copertura” è quella aggiunta successivamente ai capezzoli. Il perché lo ha spiegato lei stessa nella didascalia: “Cercando di non essere segnalata da Instagram ancora una volta”. Per ora la “missione” sembra compiuta”, dato che la foto è ancora lì dopo quasi 24 ore.

Giorgia Soleri? "Finta malata, a che gioco giochi". La vergogna in casa di Damiano David

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.