Michelle Hunziker, come lo appoggia sulla palma: lato B, una foto pazzesca a 45 anni

"Memorie di un paradiso….". Michelle Hunziker su Instagram conclude la sua apoteosi sociale alle Maldive, pubblicando le più belle foto in bikini. Qualcuna era già apparsa sulle sue pagine social, qualcuna, inedita, è finita sulle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. In ogni caso, viste in sequenza una dopo l'altra, rappresentano un (imbarazzante) trionfo di freschezza e sensualità.

La showgirl svizzera, a 45 anni, è bella come quando appena ragazzina era arrivata in Italia e posò da modella per una pubblicità degli intimi Roberta, prestando il suo Lato B perfetto. Roba che ormai appartiene al mito di un paio di generazioni di maschietti. Il sorriso e le curve perfette sono ancora quelle, miracolosamente. Sebbene di acqua sotto i ponti, per la conduttrice di Striscia la notizia, All together now e l'ultimo Michelle Impossibile (one-woman show di Canale 5 per celebrare i suoi 25 anni di carriera), ne è passata parecchia, sotto tutti i punti di vista, Professionali, certo, ma anche e soprattutto privati. Il matrimonio con Eros Ramazzotti e la nascita di Aurora, la crisi, la setta della maga che per cinque anni l'ha sottratta agli affetti dei familiari, quindi l'amore con Tomaso Trussardi finito un paio di mesi fa, dopo 10 anni travolgenti e due figlie, Sole e Celeste.



Fuggita alle Maldive per ricaricare le pile, la Hunziker ha poi dovuto far fronte anche alle critiche di chi, come Selvaggia Lucarelli e Zoe Cristofoli, l'hanno accusata di ipocrisia per aver pubblicato foto delle sue vacanze con sciropposi pensieri per le vittime della guerra in Ucraina anziché, semplicemente, tacere o ancor meglio evitare di pubblicare quelle foto come se nulla fosse.



