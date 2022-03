Michelle Hunziker, "ho perdonato Tomaso": cosa c'è davvero dietro la separazione da Trussardi

08 marzo 2022 a

Michelle Hunziker rompe il silenzio. A due mesi dalla separazione da Tomaso Trussardi, la conduttrice di Canale 5 ha rivelato qualcosa in più sulla fine della loro lunga storia d'amore. Una relazione durata undici anni e che ha regalato alla coppia Sole e Celeste. "Il concetto della favola è che finisce con 'vissero felici e contenti' - spiega al settimanale Chi -, ma non ci dicono che cosa succede dopo". Come ricorda la showgirl svizzera "il tempo passa, le cose cambiano, ci si prende e ci si lascia. Ma ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre". E Tomaso sarà senz'altro una di quelle.

Nonostante la decisione presa, per la conduttrice non sono stati tempi semplici. "Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo".

Il motivo dietro l'addio non è dato sapersi, ma per la Hunziker una cosa è certa: "Le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene", aggiunge. Le voci su una possibile crisi erano già sorte durante le vacanze di Natale del 2021, quando la showgirl è stata vista in vacanza con l'amica Serena Autieri e senza marito.

