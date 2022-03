Michelle Hunziker, mossa proibita sull'albero alle Maldive: la foto mai vista, il lato B lo mostra così

09 marzo 2022 a

Di Michelle Hunziker in vacanza alle Maldive si è visto tutto. O quasi, perché Alfonso Signorini riserva ai lettori del suo settimanale Chi e a tutti i fan della showgirl svizzera una sorpresa assai gradita: tra le decine di selfie in bikini dal Paradiso terrestre pubblicate su Instagram e tra le Stories, la conduttrice di All together know e Striscia la notizia non ne ha pubblicato uno, rimasto ancora inedito.

Eccolo: costume bianco, décolleté all'americana e sgambatissimo, posa sensuale in equilibrio precario su un tronco. Sguardo perso verso l'orizzonte, gambe (lunghissime) esibite davanti all'obiettivo e scorcio invero suggestivo del suo mitologico Lato B. Quello stesso Lato B che a inizio vacanza aveva immortalato con clamoroso confronto con lo spot girato da giovanissima, a metà anni Novanta.





A 45 anni, la svizzera è ancora in splendida forma, ma questo si sapeva. Piuttosto, in un momento privato assai turbolento a causa della separazione da Tomaso Trussardi dopo 10 anni d'amore (e due figlie), la Hunziker ha dovuto far fronte a una nuova polemica: la scelta cioè di pubblicare foto dalle sue vacanze spensierate mentre il mondo si angustiava per la guerra in Ucraina. Di più, forse per giustificarsi Michelle ha anche tenuto a sottolineare il suo dispiacere per le sorti di Kiev, attirandosi le critiche feroci di Selvaggia Lucarelli e Zoe Cristofoli e le loro accuse di ipocrisia.

