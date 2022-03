Charlene di Monaco sta guarendo ma resta in clinica: quando potrà tornare a casa, c'è la data

09 marzo 2022 a

a

a

Charlene di Monaco starebbe meglio, ma questo potrebbe non essere sufficiente a permetterle di lasciare la clinica in Svizzera in cui si trova ormai da mesi. La principessa si avvia verso la guarigione dopo un periodo complesso dal punto di vista della salute per via di una brutta infezione a gola, naso e orecchie che l'ha colpita mentre si trovava in Sudafrica. Infezione cui hanno fatto seguito ben quattro operazioni.

Charlene di Monaco, le indiscrezioni su lei e Charles Leclerc: "Pare che a Monaco...", hai capito il ferrarista?

Nonostante i suoi miglioramenti, però, alcune fonti vicine a Charlene dicono che la principessa resterà in clinica fino a maggio. Altri due mesi lontana da casa e famiglia, insomma. E nel frattempo andrebbe avanti il suo percorso di cura all'interno della clinica. Pare, inoltre, che la moglie di Alberto non sia mai sola nella struttura: fuori dalla sua stanza ci sarebbero sempre due guardie del corpo, pronte a proteggerla in caso di necessità.

"Controllata a vista da due guardie del corpo". Orrore in clinica, le ultima voci su Charlene di Monaco

Le due guardie non la perderebbero mai d'occhio. Il risultato è che la stanza della principessa sembra essere diventata una sorta di prigione, seppur dorata. Nonostante l'indiscrezione del rientro, comunque, nulla è stato ancora confermato o annunciato ufficialmente da Palazzo. Il che vuol dire che bisognerà aspettare. Anche perché in molti avevano parlato della presenza della principessa a Montecarlo per la festa di Santa Devota a fine gennaio, ma alla fine di Charlene non ci fu nemmeno l'ombra.

"Dove ha deciso di trasferirsi coi figli". Charlene non torna più a Monaco? Lo sfregio definitivo ad Alberto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.