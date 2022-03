Belen Rodriguez a letto con De Martino, la foto rubata: passione vietata ai minori, uno scatto clamoroso

10 marzo 2022 a

Di fatto, lo aveva confermato in modo ufficiale facendosi vedere con l'anello di nozze di nuovo al dito. Si parla di Belen Rodriguez e la conferma riguarda il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, il suo grande ex, con cui è stata anche beccata pochi giorni fa a Courmayeur, in Valle D'Aosta.

Belen è tornata con De Martino, la conferma dell'argentina: ecco la foto (che distrugge Antonino) | Guarda

Ma ora, la conferma ufficiale-ufficiale, arriva direttamente dal profilo Instagram della showgirl argentina. Già, la storia è ripartita, l'amore è stato ritrovato. E, con discreta evidenza, anche la passione, il tutto per la gioia del piccolo Santiago, il piccolo avuto dai due (e che ora ha una sorellina, Lune Mari, figlia di Antonino Spinalbese).

"Gira voce che...". Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Bomba di Dagospia, non solo ritorno di fiamma: la scelta impensabile

Ma, si diceva: la passione. Già, perché poco dopo essere tornata a casa dalla registrazione de Le Iene, il programma di Italia 1 dove ora è conduttrice, ecco che Belen Rodriguez - il tutto è documentato su Instagram - si è messa a letto. E, sorpresa (o forse non poi così tanto sorpresa) ecco che al suo fianco c'era proprio Stefano De Martino, così come mostrato nella story sy Instagram. Insomma, Belen esce ufficialmente allo scoperto, pubblicando il più intimo degli scatti. Lui dorme, lei sorride. L'amore è riscoppiato con fragore. E chissà come rosica il povero Antonino, passione durata giusto una stagione...

