Ilary Blasi e Totti, "nel giorno del compleanno della figlia...". È davvero finita, bomba di Dagospia: la foto che spiega tutto

Fa ancora parlare la presunta crisi tra Ilary e Blasi e Francesco Totti. I pranzi domenicali insieme ai figli e le smentite non sembrano allontanare i sospetti che all'interno della coppia qualcosa si sia rotto per sempre. E così, ad aggiungere un dettaglio sulla relazione, ci pensa ancora Dagospia. Dopo aver diffuso la notizia della separazione, il sito di Roberto D'Agostino riporta "l'ennesimo indizio" a sostegno della sua tesi: il compleanno della figlia Isabel.

Alla piccola, che ha compiuto sei anni, sia Totti che la Blasi hanno dedicato un dolce post di auguri su Instagram. Due dediche differenti, nota Dago, e senza che sia pubblicata una foto di famiglia come accaduto lo scorso settembre quando la coppia ha portato la figlia a Disneyland Paris. Il dubbio, dunque, resta. E non solo per la mancanza di scatti social che li ritraggono insieme.

All'ultima partita della Roma contro l'Atalanta all’Olimpico contro l’Atalanta, Francesco è stato inquadrato in tribuna vip, poco più distante Noemi Bocchi. La donna, 34enne, sarebbe la nuova fiamma dell'ex capitano. Nessuno dei due ha ufficializzato il legame, ma diverse fonti vicine all'ex giocatore assicurano che si tratti di una storia che va avanti da diversi mesi.

