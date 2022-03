Ilary Blasi, Isola dei famosi con falsa partenza: il naufrago che rinuncia all'ultimo, piani Mediaset in fumo

08 marzo 2022 a

Mancano meno di due settimane al debutto della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 21 marzo. Confermatissima alla conduzione Ilary Blasi, mentre in Honduras l’inviato sarà sempre Alvin. Novità invece in studio, dove il ruolo degli opinionisti sarà affidato a Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Mediaset non ha però ancora ufficializzato il cast: chi partirà per vivere la durissima ma stimolante esperienza dell’Isola dei Famosi? Ovviamente i rumors si sprecano, presto verranno rivelati tutti i nomi. Ci sarebbe però già un primo problema, con un possibile forfait preventivo. Deianira Marzano, nota esperta di gossip, ha fatto sapere sui social di aver ricevuto un’indiscrezione relativa al cast: “CI sono stati i servizi fotografici di tutti i concorrenti e Silvano Michetti, uno dei Cugini di Campagna, ha il Covid e quindi non ha potuto partecipare”.

Questo metterebbe in dubbio la sua partecipazione: dipenderà da quanto tempo impiegherà per negativizzarsi, dato che a breve dovrà avvenire la partenza per l’Honduras. Altri rumors riguardano invece Lory Del Santo, che ha dichiarato di non essere sicura di partecipare all’Isola per via dei dubbi palesati dal suo fidanzato Marco Cucolo. Che si tratti solo di strategia?

