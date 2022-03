Ilary Blasi e Francesco Totti: "In una eventuale battaglia giudiziaria...", verso la guerriglia in tribunale?

03 marzo 2022 a

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito tutte le voci di divorzio: è davvero tornato il sereno su una delle coppie vip più amate e seguite in Italia? Difficile dirlo, dato che le indiscrezioni circolate sulla loro presunta crisi sono state tante e anche piuttosto precise, quindi qualcosa sarà successo. Il Messaggero rilancia ancora voci secondo cui Totti e la Blasi sarebbero sul punto di dirsi addio.

“Avvocati e battaglie sul patrimonio della famiglia - si legge su Il Messaggero - farebbero da contorno a una storia d’amore finita. Tenuti alla larga i figli che non saranno coinvolti in una eventuale battaglia giudiziaria”. Inoltre viene citata l’ultima rivelazione del settimanale Chi, secondo cui Ilary “avrebbe voluto girare una sitcom sulla loro routine familiare, lui avrebbe tentennato fino a far morire il progetto; il clan dei Blasi avrebbe preso troppo ‘campo’ nel centro sportivo dei Totti alla Longarina, vicino Ostia. Soprattutto Francesco avrebbe voluto aggiungere un figlio, preferibilmente un maschietto, alla contabilità familiare e lei si sarebbe opposta per ragioni di carriera”.

Insomma, ogni giorno ne esce una nuova su questa coppia storica, che però intanto continua a stare insieme: i due sono anche stati sorpresi dai paparazzi durante una giornata trascorsa insieme a Roma, sorridendo ai fotografi dopo essere usciti da un locale in cui si erano fermati a pranzare.

