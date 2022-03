Geppi Cucciari si presenta così in onda su Rai3: un clamoroso tripudio di trasparenze

12 marzo 2022 a

Geppi Cucciari a Che succ3de? stupisce tutti. La conduttrice di Rai 3 si presenta in onda davanti alle telecamere con un vestitino dalle maniche trasparenti: elegante, anzi, elegantissima. Quella di oggi è una nuova Geppi Cucciari: la comica e attrice ha infatti perso diversi chili, mostrandosi quasi irriconoscibile. D'altronde la sua passione per lo sport non è nuova.

Geppi è un’ex cestista che è arrivata a giocare in serie A2 con la maglia della Virtus Cagliari e ha giocato nella Gammabasket Segrate in serie C. La pallacanestro è tutt'ora la sua grande passione nonché uno sport che ha segnato la sua crescita. Ma lo sport non è tutto. Il cambiamento della conduttrice è iniziato nel 2010 quando, insieme all'attività fisica, ha deciso di dedicarsi a un'alimentazione più sana.

La Cucciari ha infatti iniziato a seguire una dieta che prevedeva l'eliminazione di carboidrati e grassi a favore delle proteine. Nella routine alimentare aveva eliminato anche lieviti e latticini e consumato in modo molto moderato pane e pasta. "Non sono magra, non lo sarò mai e non lo voglio essere", era stato il suo commento a chi le aveva fatto notare il dimagrimento. Eppure, a 12 anni di distanza i risultati si vedono.

