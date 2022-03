Gf Vip, la proposta indecente di Rocco Siffredi: "Penso solo a te. Ogni volta che ti vedo..."

11 marzo 2022 a

Rocco Siffredi folgorato da Lulù Selassiè. Dopo aver conquistato Manuel Bortuzzo, la concorrente del Grande Fratello Vip attira l'attenzione dell'attore a luci rosse. A svelarlo il conduttore di Canale 5, Alfonso Signorini: "È un tuo fan sfegatato e ci ha mandato un video perché quando tu ci sei lui rimane incollato al video", ha detto mostrando poi il filmato inviato da Siffredi.

"Penso solo a te - dice - sei la donna in assoluto che mi interessa in questa casa, vera sincera come piace a me. Manuel tranquillo è solo stima. Ti auguro di vincere perché te lo meriti". Immediata l'esultanza della principessa: "Rocco ti amo, ti adoro sei troppo forte". Ma non è finita qui, perché in puntata Signorini ha voluto svelare anche un retroscena: "Alle 9 di stamattina mi trovo un messaggio di Manu che mi chiedeva se stasera ci sarebbe stato un messaggio di Rocco per Lulù specificando: ma è porno?".

Signorini a quel punto ha tranquillizzato Bortuzzo, mandandogli direttamente il filmato di Siffredi dedicato alla fidanzata dell'ex nuotatore. Lo stesso Bortuzzo conosce Siffredi: "Mi disse anni fa che se ci fossero in Italia più uomini come me saremo salvi. Lo conosco - ha precisato- però Lulù non facciamo nulla di pornografico con lui ok?".

