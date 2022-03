Michelle Hunziker, "chiappe d'acciaio": il suo venerdì inizia così, occhio alle forme

11 marzo 2022 a

a

a

Story dopo story, prosegue il racconto di Michelle Hunziker. Dopo il ritorno dalle Maldive, più sorridente, abbronzata e bella che mai, la conduttrice condivide istantanee di vita privata sul suo profilo Instagram. Una serenità che sembra del tutto ritrovata, per il volto Mediaset, che in una recente intervista rilasciata a Chi ha speso belle parole per il suo ex, Tomaso Trussardi, con cui sta ricucendo i rapporti dopo la traumatica rottura del loro rapporto, durato dieci anni.

Ma, si diceva: istantanee di vita privata. Ed ecco Michelle Hunziker che si mostra nel bel mezzo dei suoi allenamenti, seguiti dal personal trainer Frank Francone. "Ironciapet", spiega la Hunziker, insomma glutei d'accaio. E ne ha ben donde. Dunque, in una successiva story, ecco un primo piano sexy accompagnato dalla scritta: "Per caso qualcuno ha detto: venerdì?". Già, è arrivato il venerdì. Poche ore al weekend. E al relax di una meravigliosa Michelle Hunziker.

