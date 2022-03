Belen Rodriguez stravolge il suo look. Addio a questa "versione", ecco quella nuova: da restarci secchi

16 marzo 2022 a

Cambio di vita - o meglio, ritorno al passato - e anche cambio di look. Si parla di Belen Rodriguez, che come è noto e come di fatto ha recentemente confermato con una serie di messaggi più o meno diretti, è tornata con Stefano De Martino, vecchio e grande amore. Già, addio ad Antonino Spinalbese e un "tuffo nel passato". I due, felici e civettuoli, sono anche stati recentemente avvistati a Courmayeur, dove la showgirl argentina è tornata anche ad indossare la fede al dito.

Dunque, eccoci al cambio di look. Un cambio di look che Belen Rodriguez svela con un post "muto" su Instagram, una serie di cinque foto corredate da un semplice cuoricino bianco a commento. La Rodriguez sfoggia un capello corto e raccolto, che svela in un bianco e nero d'autore impreziosito dall'elegante vestito bianco che indossa. Il risultato, però, non cambia: Belen Rodriguez resta meravigliosa, inarrivabile, strepitosa...

