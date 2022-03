Belen Rodriguez e Stefano? Indiscrezioni clamorose sul loro matrimonio: "Pare che i due...", uno choc

14 marzo 2022 a

a

a

E se Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si fossero mai lasciati? Nonostante i tira e molla, molti sono sicuri che la coppia non abbia mai davvero interrotto il matrimonio. I due, la showgirl argentina e il conduttore, sono convolati a nozze nel 2013 per poi separarsi nel 2015. Un addio durato poco, visto che qualche anno più tardi si sono riuniti e sono tornati a convivere con il figlio Santiago. Poi però un altro periodo buio li ha colpiti: tra rumors e presunti tradimenti, la Rodriguez e De Martino si sono lasciati di nuovo.

Belen Rodriguez, "effetti collaterali": peli sulle gambe, spuntano delle immagini senza precedenti | Guarda

Nei lunghi mesi passati a distanza, Belen ha conosciuto Antonino Spinalbese. Un amore, il loro, che ha portato alla nascita di Luna Marì. Anche questa storia per Belen è stata passeggera. La showgirl e l'hairstylist si sono lasciati poco dopo. Ma le sorprese non sono finite, perché Belen è tornata insieme a De Martino. Le foto che li ritraevano sempre insieme non lasciavano dubbi, così come l'ammissione della modella: "Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa, ma non è così. Vivo sola e felice con i miei figli".

Belen e De Martino, la foto censurata a Courmayeur: conferma clamorosa, ora si capisce tutto | Guarda

Ora però a togliere ogni dubbio è un video pubblicato durante un weekend in montagna. Il filmato vede Belen e Stefano a letto, insieme. E così a molti viene il sospetto che alla fine i due non si siano mai lasciati. Le fedi lo dimostrerebbero. Sia la Rodriguez che De Martino, oggi come nel 2013, indossano l'anello al dito.

Belen è tornata con De Martino, la conferma dell'argentina: ecco la foto (che distrugge Antonino) | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.